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CHP'nin kongresinde olay çıktı

Kürsüye çıkan bir delege “Siyasetin işine, kadının işvesine aldanılmaz.” deyince, salondan bir kişi şişe fırlattı.

Haber Merkezi | 16.02.2020 - 15:51..
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CHP'nin kongresinde olay çıktı

CHP'nin kongresi yine olaylara sahne oldu.

Ankara gerçekleştirilen kongrede delegelerden Tevfik Koçak, kürsüye geldi ve kadınları kızdaracak açıklamalarda bulundu.

“Siyasetin işine, kadının işvesine aldanılmaz.” diyen Koçak'a salondan büyük bir tepki geldi.

KALABALIK ÖFKELENDİ

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne süren Koçak, özür diledi ancak öfkeli kalabalığı sakinleştiremedi.

CHP Ankara Kongresi'nde kavga çıktı İZLE

ŞİŞE FIRLATTI

Bu sırada sahneye çıkan bir kadın mikrofonu alırken, bir başka delege de Koçak'a şişe fırsattı.

CHP'nin kongresinde olay çıktı

CHP'nin kongresinde olay çıktı

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