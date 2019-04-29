CHP'nin seçim değerlendirmesi

CHP Parti Meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yerel seçimler gündemiyle toplandı.

"YSK VEBALİNİ TAŞIYAMAZ"

Toplantı sonrası CHP Parti Meclisi tarafından yayımlanan bildiride, iktidarın İstanbul seçimlerini yeniletme girişimine karşı Yüksek Seçim Kurulu’na yönelik şu uyarı ifadeleri yer aldı: “YSK’nin pusulası seçim mevzuatı ve içtihattır. Pusula şaşarsa, bunun bedelini ülkemiz ve demokrasimiz çok ağır öder. YSK bunun vebalini taşıyamaz. Kurul, baskılara boyun eğmemeli, bir hukuk cinayetine alet olmamalıdır.”

"YENİ BİR MUTABAKATA İHTİYAÇ VAR"

Öte yandan bildirgenin sonunda yer alan toplumsal mutabakat çağrısı içeren şu cümleler dikkat çekiciydi:

"24 Haziran’dan bu yana yaşadıklarımız, hukukun üstünlüğünü, güçler ayrılığını, denge ve denetimi sağlayacak yeni bir mutabakata duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır."