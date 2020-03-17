CHP'ye göre Türkiye'de hasta yatağı sayısı az

Koronavirüs, Çin'den yayılarak dünyanın birçok ülkesini etkisi altına aldı.

Dünya üzerinde binlerce insanın ölümüne neden olan virüsün, son dönemde en etkili olduğu ülkeler Avrupa ülkeleri oldu.

İtalya'da koronavirüs vakaları nedeniyle sağlık sistemi çöktü, ülkenin tamamı karantinada.

Türkiye ise aldığı tedbirlerle birçok ülkeye örnek oldu.

HASTANE YATAĞI SAYILARI

Hükümet tarafından alınan önlemler vatandaşlara güven verirken, CHP'den insanları endişelendirecek çıkışlar yükselmeye başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 100 bin kişiye düşen hastane yatağı sayılarını paylaştı ve İtalya'nın, İspanya'nın Türkiye'den iyi olduğunu gösterdi.

CHP RAPOR HAZIRLADI

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili hazırladığı raporda ülkelerin sağlık hizmetlerinde ani bir talep ve bunun sonucunda sistemin çökme tehlikesine karşı önlemler alındığına işaret etti.

Taşçıer, Koronavirüs salgını durumunda hem hasta yatakları hem de doktor sayısı bakımından Türkiye’nin diğer ülkelerden daha kötü durumda olduğuna işaret etti.

Taşçıer, koronavirüs salgını durumunda hem hasta yatakları hem de doktor sayısı bakımından Türkiye’nin diğer ülkelerden daha kötü durumda olduğuna dikkat çekerek, “Bu virüsün ülkemizde yayılımını minimuma indirebilmek ve sağlık hizmetlerinin ani bir taleple çökmemesi için tüm önlemler hızla alınmalıdır.” dedi.

İtalya'dan gelen hastane içi görüntüler haberi



