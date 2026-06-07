Christian Eriksen maçında sahada bayıldı
Danimarka'nın tecrübeli futbolcusu Christian Eriksen, Danimarka-Ukrayna maçı oynandığı sırada sahada fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilirken oyun durduruldu.
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Christian Eriksen tekrar korkuttu.
Bugün saat 19.30'da oynanmaya başlayan Danimarka-Ukrayna maçında Christian Eriksen fenalaşarak bayıldı.
OYUN DURDURULDU
Hakem tarafından oyun hemen durduruldu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eriksen hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI
Christian Eriksen'in sağlık durumu hakkında resmi açıklama yapıldı.
İlk kontrollere göre sağlık durumu iyi.
GEÇMİŞTE DE BAYILMIŞTI
Bu, Eriksen'in ilk fenalaşması değil.
Ünlü oyuncu, 2021 yılında Danimarka-Finlandiya maçında da bayılmıştı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi