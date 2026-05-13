ChromeOS ve Android birleşti: Karşınızda Googlebook

Google, Chromebook’ların 15. yılında ChromeOS ve Android’i tek bir çatı altında toplayan "Googlebooks" kategorisini duyurdu.

Bu hamleyle birlikte yıllardır konuşulan Android tabanlı Aluminium OS projesi nihayet gerçeğe dönüşüyor.

Yeni nesil dizüstü bilgisayarlar Acer, ASUS, Dell, HP ve Lenovo gibi dev üreticiler tarafından premium malzemelerle geliştirilecek.

İlk partner listesinde Samsung’un yer almaması dikkat çekerken, cihazlarda "Glowbar" isimli ışıklı bir tasarım detayı bulunacak.

YAPAY ZEKA VE GEMINI DESTEĞİ

Googlebooks deneyiminin kalbinde yer alan Gemini, "Magic Pointer" özelliği ile standart imleci akıllı bir asistana dönüştürüyor.

Kullanıcılar imleci sallayarak bağlama uygun öneriler alabiliyor ve karmaşık görevleri yapay zekayla hızlandırabiliyor.

"Cast My Apps" ve "Quick Access" özellikleri sayesinde Android 17 yüklü telefonlardaki uygulamalara ve dosyalara doğrudan bilgisayardan erişilebilecek.

Bu sonbaharda detaylandırılacak olan sistem piyasaya sürülürken, mevcut Chromebook modellerine 10 yıl daha destek verilmeye devam edilecek.