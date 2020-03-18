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Cibuti’de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüsün yayılması sonucu Cibuti'de, ilk koronavirüs vakası görüldü.

AA | 18.03.2020 - 13:43..
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Afrika Boynuzu’nda çok sayıda yabancı askeri üsse ev sahipliği yapan Cibuti’de, ilk yeni tip koronavirüs vakası görüldü.

TEST POZİTİF ÇIKTI

Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkeye 14 Mart'ta gelen bir İspanya vatandaşına yapılan virüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bakan Yusuf, hastanın tıbbi kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Yaklaşık 1 milyon nüfusa sahip ülke, aynı zamanda Körfez ülkelerine gitmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin geçiş noktalarından biri olarak biliniyor.

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