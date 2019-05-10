Çift çentikli Sharp AQUOS R3 tanıtıldı

Japon elektronik şirketi Sharp, geçtiğimiz yıl tanıttığı AQUOS R2 Compact modelinin ardından şimdi de oldukça güçlü özelliklere sahip yeni telefonu AQUOS R3'ü tanıttı. Tasarımı ve ekranı ile oldukça dikkat çeken telefonun özelliklerine hep beraber bir göz atalım.





SHARP AQUOS R3 ÖZELLİKLERİ

120 Hz yenileme hızına sahip 6,2 inç büyüklüğünde ve 3120 x 1440 piksel çözünürlüğünde QHD+ bir ekrana sahip olan Sharp AQUOS R3, Qualcomm'un üst seviye işlemcisi Snapdragon 855'ten güç alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan telefon, hızlı şarj destekli 3.200 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor.

20 MP + 12,2 MP çift arka kameraya sahip Sharp AQUOS R3'ün, ön tarafında ise 16,3 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor. Android 9 Pie işletim sistemine sahip telefonun çıkış fiyatı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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