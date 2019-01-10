Çift ekranlı telefon Vivo Nex Dual hakkında bilmedikleriniz

Gelişen teknoloji sayesinde birçok yeni özellik barındıran akıllı telefonlar karşımıza çıkıyor. Özellikle bu yıl, birçok büyük telefon üreticisi, ilk katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için gün sayıyor. Çentik ile başlayan akıllı telefon trendi, şimdilerde ise ikiden fazla arka kamera içeren telefonlara kadar uzandı. Vivo Nex Dual Display Edition ise farklı bir tasarıma sahip. Telefonun önünde ve arkasında, kullanabileceğiniz iki ayrı ekran bulunuyor.

İki ekranlı telefon: Vivo Nex Dual Display Edition VİDEO

ÖZELLİKLER

İki ekranlı telefonun önünde ve arkasında alüminyum çerçeveli iki ayrı ekran bulunuyor. Telefonun ön kısımdaki ekranı ince çerçevelere sahipken, arka kısımda bulunan 3 kamera, kızılötesi sensörü ve flaş ışığı, ekranın üstünde biraz yer kaplıyor. Kameralara baktığımzda, f / 1.79 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel ana kamera, f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel ikincil gece görüş kamerası ve 3D özellikli üçüncü bir kamera karşımıza çıkıyor.

22,5 W hızlı şarjı destekleyen Vivo Nex Dual Display Edition'ın ana ekranı, 6.39 inç boyutunda ve 19.5:9 en boy oranına sahip. Telefonun ikinci ekranı ise 5.49 inçlik bir büyüklüğe sahip. Telefonun arka ekranı, mobil oyunlarda sanal tuş olarak da kullanılabiliyor.

Üç parmak kaydırma hareketi ile telefonun ön ve arka ekranları arasında hızlıca geçiş yapılabiliyor. Telefonda Adreno 630 grafik birimi ve Snapdragon 855 yonga seti bulunuyor. Depolama konusunda ise cömert davranan Vivo, 128GB depolama alanını telefona entegre etmiş. Telefonda iki ekran bulunmasına rağmen 3.500 mAh batarya barındırıyor. Ayrıcs Vivio Nex Dual, 10 GB RAM gibi oldukça yüksek RAM kapasitesine sahip.

SATIŞ TARİHİ BİLİNMİYOR

Vivo Nex Dual Display Edition, Çin'de 4998 yuan ( 4 bin TL) civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı konusunda bir bilgi bulunmazken, Vivo, bu telefonun daha uygun fiyatlı bir versiyonunu da piyasaya sürmeye hazırlanıyor.