taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1111
Euro
6.6034
Altın
1634.1
Borsa
115972.52
Gram Altın
320.881
Bitcoin
59495.84

Çiftçi destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçi desteklemelerine ilişkin "Merakla beklenen destekleri bugün açıklıyoruz, ödemelere bugün başlıyoruz." dedi.

AA | 21.02.2020 - 13:11..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçi desteklemelerine ilişkin "Merakla beklenen destekleri bugün açıklıyoruz, ödemelere bugün başlıyoruz." dedi.

2 MİLYAR 674 MİLYON LİRA ÖDENECEK

Bugün 18.00'dan sonra ödemelerin başlayacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Toplam 2 milyar 674 milyon lira ödenecek. Mazot, gübre desteği 2 milyar 334 milyon 27 bin 194 lira, hububat desteği 138 milyon lira, süt desteği 184 milyon lira, kırsal kalkınma desteği 5,2 milyon lira, lisanslı depoculuk desteği de 12 milyon lira olmak üzere tek seferde ödenecekleri 21 Şubat saat 18.00'den sonra ödemeye başlıyoruz." diye konuştu.

Çiftçi destek ödemeleri bugün başlıyor

İlginizi Çekebilir
Kavurmacı davasında mütalaa açıklandı
Ömer Faruk Kavurmacı, Mustafa Şevki Kavurmacı ve Ahmet Sait Kavurmacı'nın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi.
Bakan Kurum: İstanbul'da yıkım sürecini başlatıyoruz
İstanbul Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kurulacak komisyon ile dönüşüm sürecine ciddi katkı sağlanacağını duyurdu.
İETT'deki öpüşme tartışması Diyanet'e soruldu
Geçtiğimiz günlerde İETT otobüsünde yaşananlar yolcular arasında sert tartışmalara neden oldu. Diyanet, böyle durumlarda ne yapılması gerektiğini açıkladı.
Kaçak göçmenleri Avrupa hayaliyle kandırdılar
Çoğu Afganistan'da savaştan kaçan, aralarında hasta çocukların da bulunduğu 130 kaçak göçmen, "Avrupa'ya götürüyoruz" denilerek Adana'ya getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya: SMO destek vermeyi durdurun
Rusya: SMO destek vermeyi durdurun
241
11 bin 27 kişinin pasaportundaki tedbir kaldırıldı
11 bin 27 kişinin pasaportundaki tedbir kaldırıldı
52
Acun Ilıcalı, dede oluyor
Acun Ilıcalı, dede oluyor
53
CHP'de genel başkanlık için adı geçen isimler
CHP'de genel başkanlık için adı geçen isimler
195
İç çamaşırı markası Victoria's Secret satıldı
İç çamaşırı markası Victoria's Secret satıldı
60
Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti
Ukrayna'da halk Çin'den tahliye edilenleri protesto etti
60
Mustafa Cengiz, Kadıköy sorusuna ayetle cevap verdi
Mustafa Cengiz, Kadıköy sorusuna ayetle cevap verdi
135
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir