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Çiftçinin açığını kollayıp intikam alan koyun

Sırbistan'da bir çiftçi, beklemediği bir anda ahırda bulunan koyunlardan birinin saldırısına uğrayarak, çitlerin üzerinden yere devrildi. O anlar ise kameraya yansıdı.

Haber Merkezi | 07.02.2020 - 14:11..
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Sırbistan'da bir çiftçi, koyunların bulunduğu ahır içerisinde dolaşırken otlanan koyunlardan birine çarptı.

KOYUN İNTİKAMINI ALDI

Bu durumdan rahatsız olan koyunun ise intikamı acı oldu. Çiftçinin yürüdüğü sırada açığını kollayan koyun, birden koşmaya başlayarak genç adamı çitlerin üzerine devirdi.

Bir süre çitin üzerinde kaldıktan sonra yere düşen çiftçi de neye uğradığını şaşırdı. Kameraya yansıyan görüntüler ise komik anların ortaya çıkmasına neden oldu.

Çiftçinin açığını kollayıp intikam alan koyun

Çiftçinin açığını kollayıp intikam alan koyun

Çiftçinin açığını kollayıp intikam alan koyun

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