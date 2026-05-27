Çifti gören kardeş sandı: Karı kocanın şaşırtan benzerliği

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Çin’de yaşayan bir çift, benzerlikleriyle sosyal medyaya damga vurdu.

Bitkisel ilaç dükkanı işleten çift, özellikle aynı kıyafetlerle çektikleri videolar sayesinde milyonlarca kişinin dikkatini çekti.

Takipçileri, çiftin yüz hatları ve mimiklerinin zamanla birbirine benzediğini fark edince videolar kısa sürede ilgi görmeye başladı.

Dükkanın sahibi Liang, başlangıçta eşine hiç benzemediğini düşündüğünü ancak yıllar geçtikçe bu durumun değiştiğini söyledi.

"ZAMANLA BENZEDİK"

Liang, “İlk tanıştığımızda birbirimize benzemediğimizi düşünüyordum. Ama birlikte yaşadıkça giderek daha çok benzediğimizi fark ettim” dedi.

Çiftin özellikle son yıllarda neredeyse tüm zamanlarını birlikte geçirmesi dikkat çekiyor.

Birlikte çalışan, yemek yiyen ve dinlenen ikili, benzerliklerinin de bu yakın yaşam tarzından kaynaklandığını düşünüyor.