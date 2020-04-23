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Van'da çığın altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı

Van’dan Bahçesaray ilçesine giderken kara saplanan ve yolcuları başka minibüs ile ilçeye götürüldükten sonra düşen çığın altında kalan minibüse, 3 ay sonra ulaşıldı.

DHA |
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Van'da çığın altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı

Hüseyin Ece yönetimindeki yolcu minibüsü, yaklaşık 3 ay önce, Van’dan Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı. 3 bin rakımlı Karapet geçidinde ise kara saplandı.

Jandarmadan yardım isteyen Ece ve yolcular, başka bir minibüs ile Bahçesaray'a ulaştırıldı.

Bir süre sonra ise minibüsün bulunduğu bölgeye çığ düştü.

Minibüs kar kütleleri altında kaldı.

Van'da çığın altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı

HAVALARIN ISINMASIYLA BİRLİKTE MİNİBÜS GÖRÜNDÜ

Havanın ısınmasıyla birlikte bölgeye giden Hüseyin Ece ve yolcular, yaklaşık 3 ay sonra minibüse ulaşmayı başardı. Büyük kısmı halen kar altında olan minibüste kalan yolcuların eşyaları, başka bir araca aktarıldı.

Yetkililerden minibüsün kurtarılmasını isteyen yolculardan Talip İlbe, “Yetkililerden yardım istiyoruz. Yaklaşık üç aydır minibüs, kar kütleleri altında. Bir çok eşyamızda minibüsün içerisinde. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Elbirliği ile minibüsün çıkarılmasını istiyoruz." dedi

Öte yandan, yaklaşık 3 aydır kapalı olan Van-Bahçesaray karayolunun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri gece-gündüz çalışıyor.

Van-Bahçesaray karayolunda 4 Şubat ve 5 Şubat günleri 2 ayrı çığ düşmüş, 42 kişi yaşamını yitirirken, 84 kişi yaralı kurtarılmıştı.

Van'da çığın altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı

Van'da çığın altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı

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