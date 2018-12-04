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Çiğdem Batur ile Onur Gülmek ayrıldı

2.5 ay önce nişanlanan oyuncu Çiğdem Batur ile işletmeci Onur Gülmek ayrılma kararı aldı.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 08:38..
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Oyuncu Çiğdem Batur 2 yıldır beraber olduğu Onur Gülmek'le eylül ayında nişanlanmıştı. Çift, Çiğdem Batur'un ailesinin Düzce'deki evinde nişan töreni düzenlemişti.

İLİŞKİ NİŞAN SONRASI BİTTİ

Bu ay evlenmeleri beklenen Çiğdem Batur ile Onur Gülmek, yaptıkları ortak açıklama ile birlikteliklerinin son bulduğunu duyurdu.

Ünlü çift, "Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz birlikteliğimizi saygı ve sevgi çerçevesinde noktalama kararı aldık. Bu süreç içerisinde hakkımızda yapılacak olası haberlerde değerli basın mensubu arkadaşlarımızın göstereceği duyarlılık için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Çiğdem Batur ile Onur Gülmek ayrıldı

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