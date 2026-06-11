Çiğden ve kararmadan: Enginarları 1 yıl buzlukta saklama yöntemi

Karaciğer dostu enginar, kısa süren sezonuyla hasat edilmeye başladı.

Tezgahlarda yerini alan taze enginarları yıl boyunca tüketmek isteyenler ise şimdiden kış hazırlıklarına başladı.

Ancak enginarın en büyük sorunu, temizlendikten kısa süre sonra kararmaya başlaması.

Bu nedenle buzlukta saklama işlemi sırasında doğru yöntemlerin uygulanması büyük önem taşıyor.

Birkaç basit püf noktasıyla enginarları hem rengini koruyacak şekilde saklamak hem de aylar sonra ilk günkü tazeliğine yakın bir şekilde tüketmek mümkün.

Peki enginar buzlukta nasıl saklanır? Çiğ olarak dondurulur mu? İşte enginarları kararmadan dondurmanın yöntemi...

ENGİNAR DONDURMA YÖNTEMİ

Enginar, kesildikten sonra havayla temas ettiği anda kararmaya başlar.

Öncelikle enginarların dış yapraklarını ayıklayın ve iç kısmındaki tüylü bölümü temizleyin. Saplarını da isteğe göre soyup kullanıma hazır hale getirin.

Derin bir kabın içine bol su doldurun ve her litre su için yaklaşık yarım limonun suyunu ekleyin.

Temizlediğiniz enginarları bekletmeden bu suyun içine alın. Bu yöntem kararmayı büyük ölçüde önler.

Dondurucuya kaldırmadan önce enginarları limonlu sudan çıkarıp fazla suyunu süzdürün. Temiz bir mutfak havlusuyla hafifçe kurulayabilirsiniz.

İhtiyacınıza göre birkaç adet olacak şekilde buzdolabı poşetlerine veya vakumlu saklama poşetlerine yerleştirin. İçeride mümkün olduğunca az hava kalmasına dikkat edin.

Poşetleri kapattıktan sonra vakit kaybetmeden derin dondurucuya yerleştirin. Bu yöntemle enginarlar yaklaşık 8-10 ay boyunca saklanabilir.