Ciğerleri ağzından geldi

Hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde akıllara durgunluk veren olayda, 36 yaşındaki bir kişi, kalp çarpıntısı şikayetiyle San Francisco Üniversitesi Tıp Merkezi’ne başvurdu.

AKCİĞERİNİN BRONŞ AĞACINI TÜKÜRDÜ

ABD’li hasta, damar tıkanıklığı nedeniyle kalp pili takılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Kalbinde ejeksiyon fraksiyonu olduğu tespit edilen hasta, bir hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde kaldı ve oksijen destek ünitesine bağlandı. Hastalık nedeniyle şiddetli öksürdüğü esnada akciğerinin bronş ağacı bölgesini tükürdü. 36 yaşındaki adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.