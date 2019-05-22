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Çikolata kisti nedir

Çikolata kisti, günümüzde sıkça karşılaşılan kadın hastalıklarından biri.

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Doğurganlık çağında kadınların en sık yaşadığı problemlerden biri de endometriozis yani çikolata kisti.

Dünya çapında milyonlarca kadında görülen çikolata kisti, rahim iç yüzünü döşeyen ve her adet kanamasında dökülen endometrium dokusuna benzer dokunun rahim dışındaki bölgelerde bulunması sonucunda ortaya çıkıyor.

Yumurtalıklarda oluştuğunda her adet döneminde dökülen kan ve doku oluşan kist içinde birikerek çikolata gibi kahverengi bir görünüm aldığı için çikolata kisti adı verilmektedir.

BELİRTİLERİ

Çikolata kistinin en önemli iki şikayeti; ağrı ve kısırlıktır. Ağrı devamlı alt karın ağrısı, ağrılı adet görme ve ağrılı cinsel ilişki şeklinde olabilir.

Çikolata kisti yorgunluk ve halsizlik, adet sırasında ishal veya kabızlık, ağrılı ve kanamalı idrar yapma, kusma, burun kanaması, kanlı balgam gibi semptomlarla kendisini gösterebilir.

TEKRARLAMA RİSKİ FAZLA

Endometriozis odakları eski ameliyat, sezaryen izlerinde, mesanede ve bağırsaklarda da görülebilir. Hastalığa nadir olarak burun, göz, akciğerler gibi uzak bölgelerde de rastlanabilmektedir.

Endometriozis doğuştan gelen bir hastalık olmadığı gibi tedavi sonrasında tekrarlama riski olan bir rahatsızlıktır.

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