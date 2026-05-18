Çıldır Gölü'nde su sporları şöleni

Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Çıldır Gölü, doğa turizminin yanı sıra su sporlarıyla da dikkat çekmeye başladı. Ardahan’da düzenlenen etkinlikte yelken ve kürek sporcuları göl üzerinde performans sergilerken, ortaya renkli ve heyecan dolu görüntüler çıktı.

RÜZGÂRLA BULUŞAN YELKENLİLER GÖLDE SÜZÜLDÜ

Etkinlik kapsamında yelken tekneleri, Çıldır Gölü’nün rüzgârını arkasına alarak su yüzeyinde süzüldü. Doğayla iç içe gerçekleşen antrenman ve gösteriler, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Yelkenlilerin göl üzerindeki uyumu ve rüzgârla dans eden hareketleri, etkinliğin en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

KÜREK SPORCULARI PARKURDA KIYASIYA YARIŞTI

Kürek sporcuları ise belirlenen parkuru en kısa sürede tamamlamak için yoğun çaba harcadı. Fiziksel dayanıklılık ve teknik becerinin ön plana çıktığı yarışlar, katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı.

Sporcular, Çıldır Gölü’nün sakin ve geniş su yüzeyinin kürek sporu için elverişli olduğunu ifade etti.

ÇILDIR GÖLÜ DOĞA VE SPOR TURİZMİNİN MERKEZİ OLUYOR

Etkinliğe katılan vatandaşlar ve sporcular, Çıldır Gölü’nün doğal güzelliği ile su sporları için önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti. Bölgenin özellikle yaz aylarında doğa ve spor tutkunlarının uğrak noktası haline geldiği ifade edildi.

Organizasyonun ilerleyen dönemlerde daha geniş katılımla sürdürülmesinin planlandığı öğrenildi.

TURİZME KATKI HEDEFLENİYOR

Yetkililer, bu tür etkinliklerin bölge turizmine önemli katkı sağladığını vurgulayarak Çıldır Gölü’nün ulusal ve uluslararası ölçekte daha fazla tanıtılmasının hedeflendiğini bildirdi.