Çilek lekesi nasıl çıkar? 10 saniyede söküp atan yöntem

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan çilek, kıyafetlerin üzerine düştüğünde temizlenmesi en güç lekelerden birine dönüşüyor.

uzmanlar, pahalı leke çıkarıcılara gerek kalmadan, evdeki basit malzemelerle bu sorunu kökten çözen bir "numara" paylaştı.

Özellikle leke henüz tazeyken uygulandığında mucizevi sonuçlar veriyor.

İşte en sevdiğiniz tişörtü saniyeler içinde eski haline getiren yöntem:

ÇİLEK LEKESİNE KAYNAR SU

Çilek lekesiyle karşılaştığınızda yapılan en büyük hata, lekeyi hemen soğuk suyla çitilemeye çalışmaktır. Oysa bu inatçı lekeyi çıkarmanın en etkili yolu kaynar su kullanmaktır.

Lekeli kıyafeti, leke tam ortada kalacak şekilde bir kasenin veya lavabonun üzerine gergin bir şekilde yerleştirin.

Yeni kaynamış suyu, yüksekten ve doğrudan lekenin üzerine yavaşça dökün.

Lekenin suyun etkisiyle kumaşın liflerinden ayrılıp akıp gittiğini göreceksiniz.

Eğer leke çok güçlüyse, işlemi tekrarladıktan sonra kalan hafif izler için üzerine bir miktar limon suyu sıkıp güneşte kurumaya bırakabilirsiniz.