Cilo Buzulları için hayati uyarı: Çatlak riski nedeniyle çıkışlar yasaklandı

Hakkâri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Güreş Federasyonu iş birliğinde, Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı sınırlarında yer alan Cennet-Cehennem Vadisi'nde Türkiye Güreş Final Müsabakaları düzenleniyor.

Yoğun katılımın beklendiği organizasyon öncesinde yetkililer, bölgeyi ziyaret edecek sporcular, vatandaşlar ve doğaseverlere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, milli parkın en dikkat çeken doğal oluşumlarından biri olan Cilo Buzulları'na çıkışın güvenlik gerekçesiyle yasak olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

GİZLİ ÇATLAKLAR HAYATİ RİSK OLUŞTURUYOR

Yetkililer, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle son yıllarda buzul yüzeyinde çok sayıda yarılma ve derin çatlak oluştuğunu belirtti.

Bu yıl yaşanan sert kış koşulları nedeniyle temmuz ayına girilmesine rağmen bölgede kar örtüsünün varlığını sürdürdüğü ifade edilirken daha önce tespit edilen çatlakların, kar altında kaldığı ve dışarıdan fark edilmesinin neredeyse imkânsız hale geldiği bildirildi.

Uzmanlar, kar tabakasının sağlam bir zemin izlenimi vermesine rağmen altında metrelerce derinliğinde yarıkların bulunabileceğine dikkat çekerek bu durumun, ziyaretçiler açısından büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı.

SICAKLIKLAR ARTTIKÇA RİSK DE BÜYÜYOR

Açıklamada, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte karla kaplı bölgelerde zeminin taşıma gücünün zayıflayabileceği belirtildi.

Özellikle buzul üzerindeki gizli çatlakların bulunduğu alanlarda zeminin çökme ihtimalinin arttığına işaret eden yetkililer, bu nedenle buzullara çıkmanın ciddi can güvenliği riski taşıdığını ifade etti.

"YASAKLI ALANLARA GİRMEYİN" ÇAĞRISI

Yetkililer, hem Türkiye'nin en önemli buzul alanlarından biri olan Cilo Buzulları'nın doğal yapısının korunması hem de ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla belirlenen yasaklara titizlikle uyulmasını istedi.

Vatandaşlardan ve bölgeyi ziyaret eden doğa tutkunlarından yalnızca izin verilen güzergâhları kullanmaları, güvenlik uyarılarını dikkate almaları ve yasaklı bölgelere kesinlikle girmemeleri çağrısında bulunuldu. Böylece hem olası kazaların önüne geçilmesi hem de milli parkın hassas ekosisteminin korunmasının hedeflendiği belirtildi.