Ciltte oluşan sarkmalardan ameliyatsız kurtulabilirsiniz

Cilt sarkmalarının 40’lı yaşlardan sonra kadınlarda rahatsız edici olmaya başlayan estetik problemlerden biri olduğunu kaydeden uzmanlar, “30’lu yaşlardan sonra cilt altındaki esneklik sağlayan kollajen ve elastikinin azalması özellikle menopoza doğru daha hızlı bir şekilde devam eder" diyor.

RADYOFREKANS UZUN YILLARDIR KULLANILIYOR

Yer çekimi, genetik faktörler, sigara, stres ve güneş gibi dış etkilerin sarkma ve kırışıklıkların oluşumunu hızlandırdığını dile getiren uzmanlar, "Fakat ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemleri olan radyofrekans, mezoterapi, dolgu ,lazer ve PRP gibi yöntemlerle bu problemin ilerlemesi geciktirilebilir. Hatta erken ve düzenli yapıldığında önlenebilir. Radyofrekans uzun yıllardır estetik alanda kullanılan güvenli bir yöntemdir” diye konuşuyor.

ENERJİ CİLT ALTI DOKULARA KÜÇÜK NOKTALARLA İLETİLİYOR

Altın iğneli fraksiyonel radyofrekans yönteminde enerjinin cilt altı dokulara küçük noktalardan iletildiğini anlatan uzmanlar, “Altın iğneli radyofrekans özellikle yüz, alın, göz çevresi , yanak ve boyundaki kırışıklık ve sarkmaları düzeltmede oldukça etkili bir yöntemdir. Tedaviler 2-4 hafta aralıklarla yapılan 3 seanslık uygulamalar şeklinde gerçekleşir" bilgilerini paylaşıyor.

ZAMAN GERİYE SARILIYOR

Uygulama öncesi yüz ve boyuna lokal anestezik krem sürüldüğünü hatırlatan uzmanlar, "Uygulama sonrası 5-6 saat süren bir kızarıklık oluşur. Ertesi gün hasta normal hayatına döner. 3 seanslık uygulama sonrası cilt altındaki kollajenin kendini yenilemesi 3 ay kadar daha devam ederek eskisinden daha sıkı ve elastikiyeti artmış bir şekilde ortaya çıkar. Artık teknolojinin sunduğu bu yeni tedavilerle zamanı geriye saymak çok kolay” ifadelerine yer veriyor.