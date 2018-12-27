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Çimento fiyatına yüzde 40 zam

Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında bir çok üründe indirime gidilirken, çimento üreticileri enflasyonu azdıracak zam yaptı.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 19:40..
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Çimento fiyatına yüzde 40 zam

Yüzde 40'lık çimento zammı Türk ekonomisinin lokomotif sektörü inşaatı zora sokacak. Birçok banka sektöre destek içim konut kredilerinde indirime giderken, çimento üreticilerinin yüzde 50'ye varan zammı emlak sektöründeki canlanmayı durduracağa benziyor.

ZAMLAR 1 OCAK'TAN İTABEREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İnşaat sektörüne darbe vuran bu zam sadece çimentoyu değil, sıva ve dış cephe dahil birçok ürünü etkileyecek.

Yeni gelen zamla birlikte 10 bin ton çimentoda 700 bin TL fark edecek. Konuyla ilgili yeni fiyat listesi beton firmalarına iletildi. Zamlı tarife 1 Ocak’tan sonra geçerli olacak.

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