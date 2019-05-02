Çimentocular bölünmüş yollara beton bariyer istedi

Türkiye'nin son dönemde içinde bulunduğu durum nedeniyle inşaat sektöründe satışlar azaldı.

Satışları dibe vuran çimentocular, eski günlerdeki gibi para kazanabilmek için yeni bir hedef belirledi: Bariyerleri beton yapalım.

Konuyla ilgili açıklama Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği CEO’su İsmail Bulut'tan geldi.

"MUTLAKA BETON BARİYER KONULMASI GEREKİR"

Bursa'da düzenlenen 10. Beton Kongresi'nde konuşan Bulut, “Türkiye’de her gün meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 842 kişiden 66’sı ise engelli kalmaktadır. 10 yılda 75 bin kişinin hayatını kaybettiği Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. Eğer bölünmüş bir yol var ise mutlaka ortaya beton bariyer konulması gerekmektedir. Beton bariyer, ölümlü kaza oranını yüzde 20 azaltmaktadır. Trafikte motosikletle yer alanları için de en güvenli çare beton bariyerdir. Bariyere çarpan bir motosikletlinin hayatını kaybetme ihtimali bir otomobil sürücüsünden 7 kat daha fazladır. Bu sebeple motosikletliler için beton bariyerlerin kullanılması önemlidir. Bizler bu noktada bir sivil toplum kuruluşu olarak vatandaşlarımızın güvenliğinin en yüksek seviyede sağlanması için çalışıyoruz. Beton bariyerlerin saydığımız faydalarının yanı sıra, karşı yönden gelen araçların ışıklarına maruz bırakmıyor. Bakım masrafları az. Yaklaşık 50 yıl dayanıklı” şeklinde konuştu.