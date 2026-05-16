CİMER'e başvurular sonuç verdi: Huzurevine yerleştirilen de var, teşekkür eden de

Vatandaşların şikâyet, ihbar ve yardım taleplerini doğrudan ilgili kurumlara ulaştıran CİMER, farklı alanlarda yapılan başvurulara yönelik hızlı geri dönüşleriyle dikkat çekti. Gelen başvurular doğrultusunda bazı sosyal riskler ortadan kaldırılırken, bazı vatandaşlar ise sağlanan destek sonrası teşekkür mesajları gönderdi.

ÇOCUK KORUMA BAŞVURULARINA HIZLI MÜDAHALE

CİMER’e iletilen ihbarlar arasında çocukların güvenliğini ilgilendiren kritik dosyalar da yer aldı. Çanakkale’de 16 yaşındaki bir kız çocuğunun istismara uğradığı ve tehdit nedeniyle eğitimine devam edemediği yönündeki başvuru üzerine Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi. Yapılan değerlendirmeler sonucu öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirilerek eğitimine devam etmesi sağlandı.

Benzer şekilde, küçük yaşta bir kız çocuğunun evlendirilmesine yönelik girişim iddiası üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda süreç başlatıldı. Hazırlıkları süren düğün iptal edilerek çocuk hakkında koruyucu tedbirler uygulandı.

AİLE İÇİ VE SOSYAL VAKALARDA KORUYUCU ÖNLEMLER

Kadın sığınma evinde kalan annesine yönelik tehdit içerikli mektup talebiyle yapılan başvuru üzerine güvenlik birimleri harekete geçti. Kadının korunmasına yönelik tedbirler artırılırken, güvenlik riskleri ortadan kaldırıldı.

Aksaray’da ise sabıkalı oğlunun baskısı altında zor şartlarda yaşayan yaşlı bir kadının huzurevine yerleştirilmesi sağlandı. Sağlık sorunları bulunan vatandaş, devlet korumasına alınarak uygun bakım merkezine yerleştirildi.

UYUŞTURUCU VE KAMU GÜVENLİĞİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Erzurum’da yapılan bir başvuru üzerine bir mahallede uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiaları incelendi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmalarda çok sayıda şüpheli tespit edilerek operasyonlar genişletildi ve önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir’de ise bir okulda görevli bir personelin madde bağımlısı olduğu ve çocukların bulunduğu alanlarda uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan değerlendirme sonrası şahsın görevine son verildi.

DİNİ DUYGULARI SÖMÜREN KİŞİYE SORUŞTURMA

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kendisini şeyh olarak tanıtarak vatandaşları istismar ettiği ve taciz iddialarına konu olduğu öne sürülen kişi hakkında CİMER’e yapılan başvurular sonrası adli süreç başlatıldı. Şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

TEŞEKKÜR BAŞVURUSU DA GELDİ

CİMER’e yapılan başvurular arasında olumlu sonuçlanan dosyalar da yer aldı. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşayan bir vatandaş, işsizlik ve sosyal yardım taleplerinin karşılanmasının ardından devlet kurumlarına teşekkür mesajı gönderdi.

Vatandaş mesajında, “Benim tek sıkıntım işsiz olmaktı, onlar da ellerinden gelen yardımı gösterdiler. Teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

CİMER üzerinden iletilen başvuruların, kamu kurumlarıyla koordineli şekilde değerlendirilerek kısa sürede çözüme kavuşturulduğu ve sistemin vatandaş-devlet iletişiminde önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.