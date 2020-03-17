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Çin, 14 günlük karantinaya başladı

Koronavirüs kaynaklı ölüm ve vakaların azaldığı Çin'de hayat normale dönerken, şimdi de tedbirler alınıyor.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 09:04..
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Koronavirüsün çıktığı yer olan, Wuhan kentinin de içinde bulunduğu Çin’in Hubei eyaletinde pazar günü 4 olan yeni vaka sayısı, pazartesi günü 1’e düştü.

Pazar günü 14 olan ölü sayısına ise pazartesi 12 kişi daha eklendi. Böylelikle toplam ölü sayısı 3 bin 111'e yükseldi.

Çin, 14 günlük karantinaya başladı

14 GÜNLÜK KARANTİNA

Çin’de yurt dışından kaynaklı koronavirüslü hasta sayısı ise artıyor. 15 Mart’ta toplam 123 kişi yurt dışı kaynaklı virüse yakalanırken, 16 Mart’ta bu sayı 143’e yükseldi. Bu sebeple özellikle Wuhan’dan kaçan ancak salgının yavaşlamasıyla bölgeye geri dönmek isteyenlerin, 14 gün kendi kendilerine karantina uygulaması şartı getirildi.

Çin, 14 günlük karantinaya başladı

ÇİN GENELİNDE ÖLENLERİN SAYISI 3 BİN 226 OLDU

Çin’de toplam koronavirüs vakası 80 bin 881’e yükselirken Pazartesi günü 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 3 bin 226’ya çıktı.

Çin, 14 günlük karantinaya başladı

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