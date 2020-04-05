Çin, 4 milyar maske ihraç etti

Çin, mart ayından bu yana diğer ülkelere yaklaşık 4 milyar adet maske sattı.

Çin'de koronavirüs vaka sayısının azalmasına rağmen Pekin yönetimi, salgının dünya çapında 65 binin üzerinde insanın ölümüne neden olduğu ve dünya genelinde koruyucu ekipman eksikliğinden dolayı fabrikaları tıbbi malzeme üretimini artırmaya teşvik etti.

ÇİN'İN GÖNDERDİĞİ MALZEMELER

Gümrük yetkilisi Jin Hai, Çin'in 1 Mart'tan bu yana 3.86 milyar maske, 37.5 milyon adet koruyucu giysi, 16.000 solunum cihazı ve 2.84 milyon koronavirüs test kiti ihraç ettiğini söyledi.

50'DEN FAZLA ÜLKEYE SATIŞ, 1.4 MİLYAR DOLAR GELİR

Çin basınında yer alan haberlere göre, söz konusu malzemelerin 50'den fazla ülkeye gönderildiği ve tıbbi malzeme ihracatının 1.4 milyar dolar değerinde olduğu kaydedildi.

MASKERLERDEKİ SORU İŞARETİ

Bununla birlikte haberde, Hollanda, Filipinler, Hırvatistan, Türkiye ve İspanya dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin, Çin'den gönderilen standart altı veya hatalı tıbbi ürünlere ilişkin soru işaretlerini dile getirdiği belirtildi.

HOLLANDA, MASKELERİ GERİ GÖNDERDİ

Hollanda geçtiğimiz hafta Çin'den satın aldığı 1.3 milyon maskenin 600 binini, kalite standartlarını karşılamadığı gerekçesiyle geri göndermişti. Çin ise, üreticilerin söz konusu maskelerin cerrahi amaçlı olmadığını açıkça bildirdiğini belirtti.

İSPANYA DA İADE ETTİ

Ayrıca İspanya da, geçtiğimiz hafta ruhatsız bir Çinli şirket tarafından gönderilen binlerce hızlı test kitini de iade etmişti. Çinli yetkililer, tıbbi ekipmanların bozuk olduğuna yönelik medyada yer alan bilgilerin, gerçekleri tam olarak yansıtmadığını savunuyor.

BATI MEDYASINA SUÇLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Batı medyasını meseleyi siyasileştirmekle suçladı. Gelişmelerin ardından Pekin, ihraç edilen koronavirüs tıbbi ekipmanlarına ilişkin düzenlemeleri sıkılaştırdı. Ürünlerin hem yerel lisans standartları hem de gönderilecek ülkelerin standartlarını yerine getirmesi şartı koşuldu.