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Çin, 5G hizmetini beklenenden daha ucuza sundu

Çin'de kullanılan 5G paketlerinin, beklenenden daha ucuz olduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 16.11.2019 - 09:41..
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Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan 5G teknolojisi, kullanıcılara sıfır gecikme süresine sahip yüksek hızlı internet bağlantısı sunmayı vadediyor. Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi birçok akıllı telefon üreticisi ise; şimdiden, 5G destekli modellerini piyasaya sürmeye başladı.

ÇİN, 5G’Yİ KULLANIMA AÇTI

Çin'in kamu telekom şirketleri China Telecom, China Unicom ve China Mobile'den yapılan açıklamada; Pekin, Şanghay, Hangcou ve Guangcou gibi birçok büyükşehirde 5G hizmetinin başladığı belirtilmişti.

5G hizmet ve ücret tarifelerini yayınlayan şirketler, ülke genelinde 5G teknolojisine sahip 80 bin baz istasyonu kurulduğunu, yıl sonuna kadar bu sayının 130 bine ulaşacağını açıkladı.

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5G TARİFELERİ BEKLENENDEN DAHA UCUZ

Çin’deki üç büyük operatörün 5G tarife fiyatlarına baktığımızda, hemen hemen 4G bağlantı fiyatlarına yakın olduğunu görüyoruz. China Mobile, China Unicom ve China Telecom'un 5G paketlerine baktığımızda, 30 GB’lık paket 18 dolardan, 300 GB’lık paket ise 85 dolardan başlıyor.

GELECEK YIL İYİCE YAYGINLAŞACAK

Yıl sonuna kadar 50'ye yakın şehirde 5G hizmeti sunulacağı belirtilirken, gelecek yıl bu teknolojinin ülke genelinde yaygın olarak kullanılabileceği vurgulandı.

Çinli akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, gelecek yıldan itibaren 5G teknolojisine sahip 10 yeni model çıkaracağını açıklamış, Huawei ise 5G'ye uyumlu bazı akıllı telefon modellerini tanıtmıştı.

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Çin, 5G hizmetini beklenenden daha ucuza sundu

Çin, 5G hizmetini beklenenden daha ucuza sundu

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