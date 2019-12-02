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Çin, ABD donanmasının ziyaretini askıya aldı

Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’na misilleme olarak ABD ordusunun, Hong Kong ziyareti iptal edildi.

İHA | 02.12.2019 - 15:45..
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD donanmasına ait gemilerin ve uçakların Hong Kong ziyaretine izin verilmeyeceğini ve ziyaretin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Hua Chunying ayrıca, protestocuların şiddet içeren ve suça teşvik eden eylemlerini destekleyen bazı sivil toplum kuruluşlarına yaptırım uygulanacağını söyledi.

"ABD İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYI DURDURSUN"

“ABD’yi hatalarını düzeltmeye ve iç işlerimize karışmayı durdurmaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullanan Sözcü, “Çin, Hong Kong’un istikrarını ve refahını, Çin’in egemenliğini korumak için gerekirse başka adımlar da atacak.” dedi.

Pekin’in yaptırım uyguladığı ABD merkezli STK’lar arasında Ulusal Demokrasi Vakfı, Ulusal Demokratik Enstitü, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü yer alıyor.

Çin, ABD donanmasının ziyaretini askıya aldı

'İÇİNDEN ÇIKILMAZ HALE DÖNECEK' İDDİASI

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong’daki hükümet karşıtı protestoları destekleyen ve Çin’e potansiyel yaptırımları öngören “Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’nı” imzalamıştı.

Çin yönetimi ise ABD’yi, sert karşı tedbirler alınabileceği konusunda uyarmıştı. ABD ile Çin’in ticaret savaşını sona erdirmek için müzakere sürecinin devam ettiği bir dönemde ABD’nin bu hamlesi, ticaret müzakerelerinin içinden çıkılmaz bir hale dönüşeceği şeklinde yorumlandı.

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