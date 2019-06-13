taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8282
Euro
6.595
Altın
1336.99
Borsa
91917.7
Gram Altın
250.704

Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı

Hong Kong suçluların Çin'e iade tasarısı yüzünden karıştı. ABD buna karşı çıkarken binlerce kişi sokağa indi.

AA & Ensonhaber | 13.06.2019 - 10:42..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Anakara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye karşı düzenlenen geniş katılımlı protesto sırasında en az 72 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, yaptığı açıklamada, yasal düzenlemeye karşı düzenlenen protestoları "örgütlü isyan" olarak nitelendirdi.

Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı

Protestocular ve polis arasındaki çatışmaların medeni toplumlar için kabul edilemez olduğunu belirten Lam, gösteriler sırasında bazılarının barışçıl yolları seçerken, bazı protestocuların ise tehlikeli yollara başvurduğunu söyledi.

Yetkililer, gösteriler sırasında yaralanan en az 72 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı VİDEO

Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı

Uluslararası Af Örgütü'nün (AI) Hong Kong yöneticisi Man-Kei Tam, Hong Kong polisinin protestoculara karşı aşırı güç kullandığını, barışçıl göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanılmasının ciddi yaralanmalara hatta ölümlere neden olabileceğini vurguladı.

Hong Kong’da parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye ilişkin bugün yapılması planlanan görüşme gösteriler nedeniyle ertelendi.

Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı

ON BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yasal düzenlemeye karşı on binlerce kişi hükümet binaları önünde toplanırken, bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ifade edildi.

Eylemcilerin dün geceden itibaren kamp yaptığı gösteri alanlarında, bazı yolların barikatlarla kapanması nedeniyle kamu binaları, özellikle de parlamento binasına ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı

Polisin, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları hükümet binasından uzaklaştırmaya çalıştığı, buna karşılık şemsiye ve koruyucu gözlük kullanan göstericilerin birlikte tezahürat yapıp aynı anda adımlayarak polisi aşmaya çalıştıkları kaydedildi.

Metal bariyerler inşa eden göstericiler tarafından polislere karşı bazı maddeler atılırken, polisin göstericileri tutuklamakla tehdit ettiği belirtildi.

Polisin biber gazı kullanmasının ardından göstericilerin bir kısmının ellerini havaya kaldırarak alandan ayrıldığı aktarıldı.

Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, pazartesi yaptığı açıklamada, zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısının önemli ve gerekli olduğunu, Hong Kong'un adaleti savunmasına ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olacağını ifade etmişti.

Öte yandan, tartışmalı yasal düzenleme için Mecliste 20 Haziran'da oylama yapılması bekleniyor.

Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı

İADE YASASI İÇİN ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİK

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Öte yandan, Hong Kong'da yüzlerce hukukçu tasarıya karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirmişti.

Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Konghalkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı

TRUMP'DAN AÇIKLAMA: MESELEYİ ÇÖZEBİLECEKLERDİR

Öte yandan Beyaz Saray'da basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı Trump, Hong Kong'da devam eden gösterilerle ilgili bir açıklama yaptı.

Düzenlenen gösterilerin bugüne kadar gördüklerinin en büyüğü olduğunu anlatan Trump, "Umarım hem Çin hem de Hong Kong için uygun şekilde sonuçlanır. Bu gösterilerin neden düzenlendiğini anlıyorum ama eminim ki onlar (Çin ve Hong Kong) meseleyi çözebileceklerdir. Umarım, Hong Konglular Çin ile konuyu çözebilirler." diye konuştu.

Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı

Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı

Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı

Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı

Çin-ABD geriliminde Hong Kong da karıştı

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

2
Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

3
CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

5
Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

206
Melania, Donald Trump'ın elini tutmadı

Melania, Donald Trump'ın elini tutmadı

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki

1
CHP milletvekilleri eylemde

CHP milletvekilleri eylemde

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir