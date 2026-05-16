Çin, ABD ile tarım ürünleri, yolcu uçağı alımı ve tarifeler konusunda anlaşıldığını duyurdu

Dünyanın gözü bu görüşmedeydi...

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaret etti.

Trump, burada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

GÜMRÜK TARİFLERİ KONUSUNDA ORTA YOL BULUNDU

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tarafların karşılıklı gümrük tarifesi artışları konusunda önceki istişarelerin sonuçlarını uygulamaya devam edecekleri, belirli ürün yelpazesinde karşılıklı tarife indirimleriyle iki yönlü ticaretin genişletilmesini destekleyecekleri belirtildi.

Tarafların ticaret ve yatırım alanlarındaki ilgili endişelerini görüşmek üzere "Ticaret Konseyi" ve "Yatırım Konseyi" oluşturulmasında uzlaştıkları ifade edilen açıklamada, Ticaret Konseyi aracılığıyla ilgili ürünlerdeki tarife indirimleri gibi konuları görüşerek, ilke olarak eşit miktarlardaki ürünlerdeki tarifeleri düşürmeyi kabul ettiği kaydedildi.

TARIM ÜRÜNLERİ KONUSU DA TAMAM

Açıklamada, her iki tarafın bazı tarım ürünlerinde tarife dışı engelleri ve pazara erişim sorunlarını çözmeyi veya çözümünü teşvik etmeyi taahhüt ettiği, ABD tarafının Çin'in su ve süt ürünlerinin otomatik alıkonması, saksı bitkilerinin ihracatı ve Şandong eyaletinin kuş gribinden muaf statüsünün tanınmamasına ilişkin uzun süredir devam eden endişelerinin çözümünü teşvik edeceği, Çin tarafının da sığır eti üreten tesislerin kaydı ve bazı ülkelerden Çin'e kanatlı ihracatı konusundaki endişelerinin giderilmesine çalışacağı aktarıldı.

ÇİN 200 YOLCU UÇAĞI SATIN ALACAK

Tarafların Çin'in ABD'den yolcu uçağı alması ve ABD'nin uçak motoru ve yedek parçası sağlamayı garanti etmesi konusundaki düzenlemelerde anlaşmaya vardığına işaret edilen açıklamada, iki ülkenin bu alanlarda işbirliğini teşvik etmeyi sürdüreceği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-15 Mayıs'ta Çin'e yaptığı ziyaretin ardından Pekin'in ABD'li yolcu uçağı üreticisi Boeing'den 200 yolcu uçağı almayı kabul ettiğini duyurmuştu. Boeing firması da anlaşmayı doğrulamıştı.