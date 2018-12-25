Çin ABD'yi uydu sayısında geçti

Uzay yarışına ABD ve Rusya'dan sonra katılan Çin, bu yarışta ilk kez ABD'yi geçti. Çin, 2018 yılında uzay lansmanlarında, ABD ve Rusya'yı geride bırakarak uzaya en çok sefer düzenleyen ülke oldu.

Çin'in ardından, ABD 29 lansman ile ikinci sırada, Rusya 19 lansman ile üçüncü sırada yer aldı. 2018 yılı içerisinde Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 8, Hindistan 7, Yeni Zellanda 3, Ukrayna ise 2 roketini uzaya gönderdi.

KEŞİF UYDULARININ SAYISI ARTTI

Çin, 2018 yılı içerisinde fırlattığı roketlerde yer alan uydular ile kendi küresel konumlandırma sistemini (Beidu) daha da güçlendirdi, sivil ve askeri yer gözlem/keşif uydularının sayısını artırdı.

AY'IN GÖRÜNMEYEN YÜZÜNE UYDU

Çin, ayrıca 2018 yılının en önemli uzay faaliyetlerinden biri olan Ay'ın görünmeyen yüzüne (Ay'ın Dünya'dan görülemeyen kısmı), uzay aracı gönderdi. 7 Aralık'ta Long March 3B roketi ile Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir lansmanla gönderilen uzay aracı Chang'e-4, ocak ayının başında Ay'ın karanlık yüzüne ulaşacak ve Çin ilk defa Ay'ın görünmeyen yüzüne uzay aracı indiren ülke olacak.