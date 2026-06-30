Çin, aşırı sıcaklara karşı buharlı serinletme sistemleri kullanıyor

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle dünya genelinde sıcak hava dalgaları daha sık ve yoğun hale geliyor.

Çin, coğrafi konumu ve hızlı kentleşme nedeniyle bu dalgalardan en fazla etkilenen ülkelerden biri.

AŞIRI SICAKLARA YENİ ÇÖZÜMLER GETİRİLDİ

Birçok bölgede rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar, yerel yönetimleri ve toplulukları yenilikçi serinletme çözümleri aramaya yöneltti.

Bu bağlamda, özellikle konut sitelerinde ve kamusal alanlarda ultra ince su zerrecikleri püskürten yüksek basınçlı sis serinletme sistemleri devreye alındı.

40 DERECENİN ÜZERİNDE DEĞERLER GÖRÜLÜYOR

Çin'in çeşitli bölgelerinde etkili olan sıcak hava dalgaları, hava sıcaklıklarını 35-40 derecenin üzerine çıkardı.

Bu koşullar altında geleneksel klima sistemleri enerji tüketimi ve maliyet açısından yetersiz kalırken, açık alanlar için pratik olmayan bir seçenek haline geldi.

3-6 DERECEYE KADAR SERİNLİK SAĞLIYOR

Buna karşılık, evaporatif yani buharlaşmalı soğutma teknolojisi öne çıktı.

Bu sistemler, yüksek basınçlı pompalar ve özel nozul başlıkları aracılığıyla havaya çok ince su damlacıkları püskürtüyor.

Damlacıklar hızla buharlaşırken çevredeki ısıyı emiyor ve lokal sıcaklığı 3-6 derece, bazı durumlarda daha fazla düşürebiliyor.