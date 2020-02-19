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'Çin, Asya'nın hasta adamı' başlığı WSJ'nin başını yaktı

Wall Street Journal, Çin'den yayılan koronavirüs ile ilgili "Çin, Asya'nın gerçek hasta adamıdır" başlıklı bir yazıya yer verdi. Pekin, yazıya ilişkin üç WSJ editörünün basın kartını iptal etti.

AA | 19.02.2020 - 13:15..
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ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs hakkında yaptığı bir haberden dolayı Pekin'in hedefi haline geldi.

Pekin yönetimi, "Asya'nın gerçek hasta adamı" başlığı atan WSJ'nin üç editörünün basın kartlarını iptal etti.

'Çin, Asya'nın hasta adamı' başlığı WSJ'nin başını yaktı

"WSJ EDİTÖRLERİ IRKÇI BAŞLIK KULLANDI"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, WSJ'nin editörlerinin, Çin’e yönelik yazıyla ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesini lekelemeye çalıştığını belirterek, "Editörler, Çin halkı ve uluslararası toplumda öfke ve kınamaya neden olan ırkçı ve ayrımcı başlık kullandı." ifadelerini kullandı.

'Çin, Asya'nın hasta adamı' başlığı WSJ'nin başını yaktı

"WSJ ÖZÜR DİLESİN"

WSJ’nin özür dilemediğini ve sorumlu davranmadığını savunan Gıng, "Çin tarafı, ilgili gazetecilere yönelik işleri kanun ve düzenlemelere uygun şekilde ele aldı. Çin tarafı bu medyanın ırkçı, ayrımcı dil kullanmasını ve kötü niyetle Çin’e saldırmasını hoş karşılamıyor. WSJ’nin üç gazetecisinin basın kartlarının bugünden itibaren iptal edilmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

'Çin, Asya'nın hasta adamı' başlığı WSJ'nin başını yaktı

"ÇİN, ASYA'NIN HASTA ADAMI"

WSJ'den Walter Russell Mead, 3 Şubat'ta Kovid-19 salgını ve Çin'in tutumuna yönelik "Çin Asya'nın gerçek hasta adamıdır" başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazıda Çin'in salgına yönelik önlemlerine eleştirilerde bulunmuştu.

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