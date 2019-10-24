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Çin, Ay'da bulduğu gizemli maddenin fotoğrafını yayınladı

Çin'in Yutu-2 adındaki uzay aracının, Ay'ın karanlık tarafında keşfettiği jel benzeri maddenin yeni bir görüntüsü paylaşıldı.

Haber Merkezi | 24.10.2019 - 09:56..
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Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir iniş gerçekleştiren Chang'e-4 uzay aracı, o tarihten bu yana keşiflerine tüm hızıyla devam ediyor.

Aynı zamanda Yutu-2 adında küçük bir keşif aracını da barındıran Chang'e-4, daha önce Ay'ın yüzey derinliklerinden gelen minarelleri keşfetmişti. Yutu-2 ise geçtiğimiz ayda,, Ay'ın yüzeyinde jel benzeri garip bir madde ortaya çıkarmıştı.

Çin'in Ay Araştırma Programı, Ay'da bulunan gizemli maddenin fotoğrafını paylaştı.

ay

DİĞER PLANLAR ERTELENMİŞTİ

Aracın jel benzeri garip bir madde keşfetmesi, bilim insanları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bilinmeyen bu maddeyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için diğer keşif planlarını ertelemek zorunda kalan araştırmacılar, bu gizemli maddenin ne olduğu hakkında araştırmalarına devam ediyor.

ay

Yutu-2'nin bir Ay kraterinde keşfettiği jel benzeri madde, sahip olduğu renk ve doku nedeniyle Ay'da şimdiye kadar keşfedilen hiçbir şeye benzemiyor. Araştırma ekibi madde hakkında daha fazla detay vermekten kaçınırken, sadece jel benzeri ve sıra dışı bir renge sahip olduğunu belirttiler.

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Çin, Ay'da bulduğu gizemli maddenin fotoğrafını yayınladı

Çin, Ay'da bulduğu gizemli maddenin fotoğrafını yayınladı

Çin, Ay'da bulduğu gizemli maddenin fotoğrafını yayınladı

Çin, Ay'da bulduğu gizemli maddenin fotoğrafını yayınladı

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