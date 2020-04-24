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Kısıtlamayı ihlal ederek ATM'den çektiği parayı kaybetti

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1 Zoom'da yeni bir açık daha keşfedildi: Görüşmeler kaydediliyor Eleştirilerin odağındaki Zoom'da kritik bir güvenlik açığı daha ortaya çıktı. Bu açık sayesinde görüşmeleriniz kayıt altına alınıyor.

2 Çin basınından virüsten kurtulduk mesajı Virüsün çıkış noktası olan Çin'de salgına karşı her şeyin yolunda olduğuna dair fotoğraflar paylaşıldı.

3 Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle iki şüpheli yakalandı Malatya'da jandarma ekipleri tarafından Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

4 YouTube'a ilk video yüklemesi: 15 yıl geçti ABD’de bir video barındırma web sitesi olarak kurulan YouTube’a ilk video, sitenin kurucularından Jawed Karim tarafından 23 Nisan 2005’te yüklendi.

5 Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü Gara bölgesinde tespit edilen teröristler, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

6 Bakan Koca'dan korona ile mücadelede İstanbul itirafı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'u Türkiye'nin Vuhan'ı olarak değerlendirdi.