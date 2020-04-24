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Çin basınından virüsten kurtulduk mesajı

Virüsün çıkış noktası olan Çin'de salgına karşı her şeyin yolunda olduğuna dair fotoğraflar paylaşıldı.

Haber Merkezi |
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Çin basınından virüsten kurtulduk mesajı

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 2.7 milyonu aşkın vakaya ve 191 binden fazla ölüme yol açtı.

Ülkede hayatın normalleştiğine ilişkin kareler gelmeye devam ediyor.

"HER ŞEY YOLUNDA" KARELERİ

China Daily'nin paylaştığı görüntülerde, Çin genelinde her şeyin yolunda olduğu mesajı verildi.

Fotoğraflarda, insanların çiçek bahçelerinde doyasıya eğlendiği görüldü.

Çin basınından virüsten kurtulduk mesajı

ÖĞRENCİLERE SOSYAL MESAFE

Bir okulda kaydedilen görüntülerde ise, spor salonundan geçici bir süreyle yemekhaneye dönüştürülen alanda öğrencilerin arasında 1 metreden fazla boşluklar bırakılarak, sosyal mesafenin sağlandığı görüldü.

Çin basınından virüsten kurtulduk mesajı

Çin basınından virüsten kurtulduk mesajı

Çin basınından virüsten kurtulduk mesajı

Çin basınından virüsten kurtulduk mesajı

Çin basınından virüsten kurtulduk mesajı

Çin basınından virüsten kurtulduk mesajı

Çin basınından virüsten kurtulduk mesajı

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