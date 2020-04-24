Çin basınından virüsten kurtulduk mesajı

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 2.7 milyonu aşkın vakaya ve 191 binden fazla ölüme yol açtı.
Ülkede hayatın normalleştiğine ilişkin kareler gelmeye devam ediyor.
"HER ŞEY YOLUNDA" KARELERİ
China Daily'nin paylaştığı görüntülerde, Çin genelinde her şeyin yolunda olduğu mesajı verildi.
Fotoğraflarda, insanların çiçek bahçelerinde doyasıya eğlendiği görüldü.
ÖĞRENCİLERE SOSYAL MESAFE
Bir okulda kaydedilen görüntülerde ise, spor salonundan geçici bir süreyle yemekhaneye dönüştürülen alanda öğrencilerin arasında 1 metreden fazla boşluklar bırakılarak, sosyal mesafenin sağlandığı görüldü.