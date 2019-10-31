Çin, birçok şehirde 5G hizmetini kullanıma açıyor

Yavaş yavaş hayatımıza girmeye başlayan 5G teknolojisi, kullanıcılara sıfır gecikme süresine sahip yüksek hızlı internet bağlantısı sunmayı vadediyor. Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi birçok akıllı telefon üreticisi ise; şimdiden, 5G destekli modellerini piyasaya sürmeye başladı.

ÇİN, 5G KONUSUNDA OLDUKÇA HIZLI

Çin'in kamu telekom şirketleri China Telecom, China Unicom ve China Mobile'den yapılan açıklamada; Pekin, Şanghay, Hangcou ve Guangcou gibi birçok büyükşehirde yarından itibaren 5G hizmeti sağlanacağını bildirdi.

5G hizmet ve ücret tarifelerini yayınlayan şirketler, ülke genelinde 5G teknolojisine sahip 80 bin baz istasyonu kurulduğunu, yıl sonuna kadar bu sayının 130 bine ulaşacağını açıkladı.

GELECEK YIL İYİCE YAYGINLAŞACAK

Yıl sonuna kadar 50'ye yakın şehirde 5G hizmeti sunulacağı belirtilirken, gelecek yıl bu teknolojinin ülke genelinde yaygın olarak kullanılabileceği vurgulandı.

Çinli akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi, gelecek yıldan itibaren 5G teknolojisine sahip 10 yeni model çıkaracağını açıklamış, Huawei ise 5G'ye uyumlu bazı akıllı telefon modellerini tanıtmıştı.

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