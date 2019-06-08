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Çin Devlet Başkanı: Trump benim arkadaşım

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ile Çin'in birbirlerine derinden bağlı iki ülke olduğunu belirtti.

AA | 08.06.2019 - 00:00..
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de katıldığı oturumda konuştu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, ALTIN ANAHTAR"

İnsanlığın bir kez daha yol ayrımında olduğunu anlatan Şi, “Sürdürülebilir kalkınma, günümüzde yaşadığımız birçok çatışmanın çözümünü sağlayabilecek altın bir anahtardır.” ifadesini kullandı.

"BİR KUŞAK, BİR YOL, SADECE ÇİN'E AİT DEĞİL"

Çok sayıda ülkenin, Çin’in “Bir Kuşak, Bir Yol” projesine ilgi duyduğunu belirten Şi, “Bu fikir yalnızca Çin’e ait değil. Herkese fayda sağlayacak. Yaklaşık 130 ülke ve 30 uluslararası kuruluşla bu girişime yönelik anlaşma imzaladık.” dedi.

Çin Devlet Başkanı: Trump benim arkadaşım

"TRUMP ARKADAŞIM"

Konuşmasında ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşına da değinen Şi, “Aramızda ticari anlamda bazı anlaşmazlıklar olsa da ABD ve Çin birbirlerine derinden bağlı, en yüksek ticaret hacmine sahip iki ülke.” değerlendirmesinde bulundu.

Şi, ABD ve Çin’in birbirlerinden tamamen kopmalarını “tahayyül” edemediğine işaret ederek, “Trump arkadaşım. Böyle bir kopuş istemediğine eminim. ABD’nin de Çin ile tamamen kopmak istemeyeceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

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