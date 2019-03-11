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Çin dünkü uçak kazası sonrası 737 Max 8 uçuşlarını durduruldu

Kenya'da 157 kişinni yaşamını yitirdiği kaza sonrası 737 Max 8 tipi uçakların havalanmasına izin verilmiyor.

AA | 11.03.2019 - 08:11..
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Çin, son 5 ayda yaşanan ikinci Boeing 737 Max 8 kazasının ardından bu uçakların ülkedeki uçuşlarını yerel saatle 18.00'a kadar kadar geçici olarak durdurdu.

FİLODA 96 ADET VAR

Gerekli güvenlik kontrollerinin ardından uçakların yeniden hizmete alınması bekleniyor. Ülkedeki havayollarının filolarından toplam 96 adet 737 Max 8 bulunuyor.

157 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pazar günü Etiyopya Hava Yolları'na ait uçağın kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu 157 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren yolcuların 8'i Çin vatandaşıydı.

Çin dünkü uçak kazası sonrası 737 Max 8 uçuşlarını durduruldu

Geçtiğimiz 29 Ekim'de de Endonezya'nın Lion Air şirketine ait aynı model uçak yine kalkışın hemen ardından düşmüş, kazada 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Çinli havayolu şirketlerinin bugün 737 Max 8'lerin yerine operasyonlarına yine aynı şirketin 737-800s modeliyle devam ettiği görüldü.

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