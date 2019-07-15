Çin ekonomisinde sert düşüş

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ekonomisine yönelik savaş başlattı.

TRUMP'IN SAVAŞI

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı piyasaları olumsuz etkiledi. Buna karşın ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in süper güç olmasının önüne geçeceğini ifade etti.

ÇİN SANAYİSİ ZAYIFLADI

Trump'ın baskısı altındaki Çin ekonomisi, iyi başladığı 2019 yılını tarihi bir düşüşle sürdürüyor. Dış ticaret ve sanayi üretimi giderek zayıflıyor.

92'DEN BU YANA EN DÜŞÜK RAKAM

İkinci çeyrekte yüzde 6.2 olarak açıklanan büyüme oranı 1992 yılından beri ilk kez bu kadar düşüş gösterdi.

Çin ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4’lük bir büyüme göstererek sürpriz yapmıştı.

Çin İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ekonominin dış risklerle karşı karşıya olduğu bildirildi.

TÜM VERİLERDE DÜŞÜŞ VAR

Çin’de dış ticaret yıl başından beri yüzde 2 ve haziran ayında ise yüzde 4 oranından azaldı. Sanayi üretimi de iki ay peşpeşe düşüş kaydetti. Yaşanan konjonktür zaafiyetinin bir başka göstergesi de üretim fiyatlarının artması.

İkinci çeyrekte büyüme küçülmekle birlikte, hükümet tarafından bu yıl için öngörülen yüzde 6-6.5 bandında yürüyor.

Çin hükümeti konjonktürdeki zayıflamayı vergi indirimleri, esnek para politikaları ve diğer tedbirlerle engellemeye çalışıyor.

DIŞ BORÇLANMA GİDEREK ARTIYOR

Zayıflamaya karşı alınan tedbirler dolayısıyla Çin’in yüksek borçlanmaya karşı sürdürdüğü mücadele de öteleniyor. Bloomberg’de yayımlanan bir haber göre Çin’nin borçlanma oranı milli gelirinin yüzde 271’ine çıkmış durumda. Bu rakam global finans krizinin yaşandığı 2008 yılında yüzde 164 oranındaydı.