Çin, Fransa'nın maskelerini ABD'ye sattı

Çin, koronavirüs salgınının ardından dünyadaki maske piyasasını yönetmeye başladı.
Çinliler, bu yönetimde insanların sağlıklarını değil parayı düşünüyor.
FRANSIZLARIN SİPARİŞİ
Çin'den yayılan virüsle mücadele eden ülkelerden biri olan Fransa, Çin'den maske sipariş etti.
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Siparişlerin hazırlandığı anda aynı virüsle uğraşan Amerikalılar durumdan haberdar edildi.
ÇİN İKİ KATINI İSTEDİ
Maskeye ihtiyacı olan Amerika, Fransızların siparişlerini satın alabilmek için kesenin ağzını açtı.
Çin, Fransa'nın ödeyeceği paranın iki katını veren Amerika'ya hayır demedi ve Fransa'ya uçması gereken maske dolu uçak okyanus ötesine uçtu.
ANINDA NAKİT ÖDEDİLER
Çinliler, Fransızların vereceği miktarın iki katına maskerleri Amerika'ya satmış oldu.
Üstelik Amerikalılar paraları anında nakit olarak ödedi.