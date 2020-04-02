Çin, Fransa'nın maskelerini ABD'ye sattı

Fransa'ya gitmek üzere hazırlanan maskeler, Amerika'ya iki katı fiyatına satıldı.

2

İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti

İtalyan bir hemşire, doktor olan kız arkadaşını boğarak öldürdü. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden zanlı, "Bana koronavirüs bulaştırdı." dedi.