taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0253
Euro
6.7491
Altın
1286.35
Borsa
87203.85
Gram Altın
249.254

Çin gözaltındaki iki Kanadalıyı tutukladı

Aralık ayından beri gözaltında olan Michael Kovrig ve Michael Spavor isimli Kanada vatandaşını ulusal güvenlikle ilgili suçlamalar nedeniyle resmen tutukladığını Çin, açıkladı.

İHA | 16.05.2019 - 19:51..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, hükümetin Çin’in Aralık ayından bu yana tuttuğu iki Kanadalı vatandaşı resmen tutuklama kararından derinden endişe duyduğunu açıkladı.

Goodale tutuklamanın keyfi bir eylem olduğunu ve Kanada’nın Michael Kovrig ve Michael Spavor’ın uygun şekilde muamele görmesini talep edeceğini söyledi. Goodale ayrıca iddiaların geçerliliğini gösteren hiçbir kanıt bulunmadığını ekledi.

DEVLET SIRLARINI ÇALDILAR İDDİASI

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang ise Kovrig ve Spavor’un devlet sırlarını çaldıkları için tutuklandıklarını, ancak daha fazla ayrıntı veremeyeceklerini söyledi.

Kovrig, Uluslararası Kriz Grubu’nda görevli eski bir Kanadalı diplomat ve uzman, Spavor ise Kuzey Kore’de uzun yıllar deneyime sahip bir iş adamı olarak tanınıyor.

Çin gözaltındaki iki Kanadalıyı tutukladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

217
Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağı kalktı

Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağı kalktı

1292
Atatürk'ün benzerine yoğun ilgi

Atatürk'ün benzerine yoğun ilgi

641
Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

140
Öğrenciyi döven öğretmene veliler destek verdi

Öğrenciyi döven öğretmene veliler destek verdi

592
AK Parti'nin hedefi küskün seçmen

AK Parti'nin hedefi küskün seçmen

269
Kupa finalinde tartışılan penaltı pozisyonunun yeni açısı

Kupa finalinde tartışılan penaltı pozisyonunun yeni açısı

328
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir