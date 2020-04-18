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Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi

Amerika'da ölü sayısının her geçen gün artmasıyla ülkede Çin'e karşı büyük bir nefret oluştu.

AA & Ensonhaber |
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Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, insanlığın başına bela oldu.

Türkiye'nin tamamına yayılan koronavirüsün ana üssü Amerika oldu.

Avrupa'dan sonra Amerika'da hızla yayılan ve ülkede 30 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle Çin hedef tahtasında.

KORONAYI ÇİN ÜRETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Amerikan medyası, koronavirüs nedeniyle Çin'i hedef gösterdi, koronavirüsün laboratuvarda üretildiğini savundu.

VİRÜS HATA SONUCU DIŞARI ÇIKTI

CNN'e konuşan Amerikan istihbarat kaynakları, Çin'in virüsü biyolojik silah olarak geliştirdiğinin düşünülmediğini fakat laboratuvar ortamında üzerinde çalışılırken yapılan bir hata ya da biyolojik materyalin kötü muhafazası sonucu çalışanlara bulaşarak dışarı çıkmış olabileceğini belirtti.

İstihbarat kaynakları, bunun yalnızca bir teori olduğunu, istihbarat örgütlerinin büyük etkilere yol açan bu tip olaylarda çok sayıda farklı ihtimali göz önüne alan soruşturmalar yürütmesinin doğal olduğunun altını çizdi.

Washington Post gazetesi, 14 Nisan'da yayımladığı haberde, ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin 2018'de Dışişleri Bakanlığına gönderdiği şifreli yazışmalarda, yarasalardaki beta koronavirüsler üzerine araştırmalar yapan Vuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı'ndaki güvenlik ve sağlık şartlarından duyulan endişeyi dile getirdiği kaydetti.

MİKE POMPEO: BUNLARI BİR ARAYA GETİRDİĞİMİZDE..

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da söz konusu yazışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, bunların yeni tip koronavirüsün laboratuvardan çıktığına dair doğrudan kanıt olmadığını ancak dikkate alınması gerektiğini belirterek "Çin Komünist Partisi, salgının başlangıcında en ihtiyaç duyulan anda Amerikalılara erişim sağlamadı. Bu laboratuvarı biliyoruz, vahşi hayvan pazarlarını biliyoruz, virüsün Vuhan'dan çıktığını da biliyoruz. Bunları bir araya getirdiğimizde bazı sonuçlar çıkarabiliriz ancak daha bilmediğimiz çok şey var. Bu soruların yanıtını almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ÇİN: KANIT YOK

Çin'den bu iddialara ilişkin açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Size hatırlatmak istiyorum ki Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri birçok defa Kovid-19 virüsünün laboratuvarda üretildiğine dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti." ifadelerini kullandı.

 

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