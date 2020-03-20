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Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor

Ülkesinde koronavirüs salgınını kontrol altına alan Çin, İtalya'ya destek verebilmek için doktor grubu ve sağlık ekipmanları gönderdi.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 06:28..
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Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Avrupa'da etkili olmaya başladı.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıp Çin'i geçerken, ülkesindeki koronavirüs salgınını kontrol altına almayı başaran Çin, kaynaklarını Avrupa ülkelerini desteklemek için kullanmaya başladı.

İKİNCİ EKİP İTALYA'YA ULAŞTI

İkinci Çin sağlık ekibi, ekipman teslim etmek ve koronavirüsle mücadeleye yardımcı olmak için İtalya'nın Milano şehrine geldi.

37 DOKTOR VE 20 TON SAĞLIK EKİPMANI GÖNDERİLDİ

20 ton ekipmana sahip 37 doktor ve sağlık görevlisi grubu, İtalya’nın en kötü etkilenen bölgesi olan Lombardiya’daki hastanelere yardıma gidecek.

Sağlık görevlileri koronavirüsü önleme konusundaki deneyimlerini paylaşacaklar ve yerel uzmanlara yardım önereceklerini söylediler.

Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor

İTALYA'DAİ HASTANE VE SAĞLIK EKİPMANLARI YETERSİZ

Çin’in yardım çabaları Avrupa tarafından hoş karşılansa da yeterli gözükmüyor. Sadece Milano’daki geçici bir hastanede 400 yoğun bakım yatağına, 500 doktora ve yaklaşık 1.400 hemşireye ihtiyaç var.

Çin’in Sichuan Eyalatinden gelen ilk sağlık ekibi 13 Mart’ta İtalya’ya gelmişti.

Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor

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