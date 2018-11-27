Çin İzmir Başkonsolosundan güven açıklaması

Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian, son yıllarda Türkiye ile Çin arasında işbirliğinin arttığına değinerek özel açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Çin arasındaki siyasi güvenin arttığını belirten Liu Zengxian, "Bu işbirlikleri sonucunda Çin ile Türkiye arasındaki siyasi güven giderek derinleşiyor." dedi.

İzmir Ticaret Borsasının (İTB) kasım ayı meclis toplantısında konuşan Zengxian, Çin'in reformunun ve dışa açılma politikasının 40'ıncı yılı içinde olduklarını belirtti.

Bu süreçte ülkesinin dünyanın en büyük 2 ekonomisi arasında girdiğini vurgulayan Zengxian, kapsamlı reformları genişleteceklerini ve açık ekonomiyi bir üst seviyeye çıkaracaklarını dile getirdi.

Türkiye ile Çin arasındaki işbirliklerine de değinen Zengxian, "Son yıllarda her alanda iki ülke arasında iş birliği giderek artıyor. Bu işbirlikleri sonucunda Çin ile Türkiye arasındaki siyasi güven giderek derinleşiyor. Biz de konsolosluk olarak Çin şirketlerini yatırım için Türkiye'ye davet ettik. Türkiye'ye özgü ürünleri Çinli iş adamlarına tanıttık." diye konuştu.

İŞLER BOZUK PRİM VERMEYİN

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise Türkiye ekonomisinde en kötünün geride kaldığına dair bir algının yavaş yavaş kabul görmeye başladığını söyledi.

Alınan önlemlerin bozulmayı frenlediğine dikkati çeken Kestelli, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetimi, geçici vergi indirimleriyle piyasadaki daralmanın ılımlı olması için çalışıyor. Merkez Bankasının son enflasyon raporu, önümüzdeki dönemde temkinli olmaya devam etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu noktada sadece kentimiz için değil, ülkenin her tarafında yaşanan bir problem konusunda uyarıda bulunmak isterim. Dedikodu, kriz dönemlerinin en can sıkıcı sorunlarının başında gelir. Yangına benzin dökmekle eşdeğerdir. Bu nedenle lütfen 'falan zorda, filanın işleri bozuk' diyenlere izin de prim de vermeyin."

PAMUKTA REKOLTE 900 BİN TON

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, pamuk hasadında sona yaklaşıldığını dile getirdi.

Pamukta Ege Bölgesi'nde yüzde 10, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yüzde 20'lere yakın rekolte kaybı olduğuna değinen Kocagöz, "Bu durumda bu sezon ne yazık ki 900 bin tonlarda kalmasını beklediğimiz bir pamuk üretimi olacak." diye konuştu.

İTB Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu ise Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm konusunda hem üretimde hem de ihracatta birinci sırada olduğuna değindi.

Türkiye'deki çekirdeksiz kuru üzümün kalitesinin de çok yüksek olduğunu anlatan Zincircioğlu, "Çin piyasası çok büyük bir piyasa. Bizim Türk üzümü burada kolayca adapte olabilir. Türk üzümünü Çin'e satabiliriz diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.