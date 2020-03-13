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Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, koronavirüs salgınını ABD ordusunun Vuhan'a getirdiğini dile getirdi.

AA & Ensonhaber | 13.03.2020 - 07:44..
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Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde ölümler ve vaka sayıları artarken, virüsün biyolojik saldırı olduğu iddiaları tekrar ortaya atıldı.

"GRİPTEN ÖLEN BAZI ABD VATADAŞLARINDA KORONAVİRÜS SAPTANDI"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Twitter'daki hesabından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'in görüntülerine yer verilen bir video paylaşarak, Redfield'in daha önce gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında yeni tip koronavirüs saptandığı sözlerini aktardı.

Cao, CDC'nin bu açıklamayla yakalandığını ima ederek, ilk hastanın ABD'de ne zaman ortaya çıktığını, salgının kaç kişiye bulaştığını ve hangi hastanelerin kullanıldığını sordu.

Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı

"SALGINI VUHAN'A GETİREN ABD ORDUSU OLABİLİR"

Sözcü Cao, "Koronavirüs salgınını Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadelerini kullandı.

Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı

ABD'Lİ YETKİLİLERE TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Çin'de önde gelen epidemiyologlardan Cong Nanşan, virüsün ilk Çin'de ortaya çıkmasının, kaynağın Çin'de bulunduğu anlamına gelmediğini savunmuş, bu konuda soruşturma yapılarak kaynağın araştırılması gerektiğini söylemişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yetkililerinin koronavirüs hakkında 'Çin virüsü' veya 'Vuhan virüsü' söylemlerine tepki göstererek, kaynağın Çin olmayabileceğini savunmuştu.

Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı

Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı

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