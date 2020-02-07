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Çin, koronavirüsün kaynağını araştırıyor

Yarasa çorbası ve yılanın ardından şimdi de gözler pangolin isimli hayvana çevrildi.

AA & Ensonhaber | 07.02.2020 - 16:46..
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü vakaları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle dünya genelinde can kaybı 638’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 31 binin üzerine çıktı.

Bununla birlikte virüs ile ilgli dünya genelinde bilim insanları çalışmalar yapmaya devam ediyor.

PANGOLİN

Çinli araştırmacılar, ölümcül corona virüsünün ilk kaynağının Asya’da ticareti yasa dışı yapılan ve yiyecek ile ilaç yapımında kullanılan pangolin isimli hayvan olabileceğini açıkladı.

Çin, koronavirüsün kaynağını araştırıyor

PANGOLİN NASIL BİR HAYVANDIR

Vahşi Yaşam Fonu’nun aktardığına göre pangolin ya da pullu karıncayiyen, sadece Asya ve Afrika'da bulunan ve büyüklüğü 30 ile 100 cm arasında olan bir hayvan türü.

Sadece Asya ve Afrika’da görülen pullu ve memeli bir hayvan türü olan Pangolin uzun ve yapışkan dokulu diliyle genellikle termit, karınca, pupa, larva, yumurta gibi besinleri yiyor.

Çin, koronavirüsün kaynağını araştırıyor

ASYA'DA EN ÇOK KAÇAK SATIŞI YAPILAN HAYVAN

Uluslarası yasalarla avlanması ve ticareti yasaklanmış olduğu halde, halen Asya’da en çok kaçak satışı yapılan hayvan olma özelliğini taşıyor.

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Çin, koronavirüsün kaynağını araştırıyor

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