Çin, Suriye'ye 2 koli koronavirüs yardımı yaptı

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, Suriye'de de etkisini göstermeye başladı. Esad rejimi, koronavirüsün iyice yayılması riskine karşı Çin'den yardım istedi.

GÜLDÜREN YARDIM

Bu çağrıyı karşılıksız bırakmayan Çin, gönderdiği yardımla rejimin beklentisini karşılayamadı.

Öyle ki; Çinli yetkililer beraberinde sadece iki koli test kiti götürdü.

TÖRENLE TESLİM EDİLDİ

Havaalanında yapılan törenin ardından iki kolilik yardım Suriyelilere teslim edildi.

İki koli, dezenfekte edildikten sonra araca konuldu.