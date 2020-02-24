Çin, Uygur Türklerine yardımları kesti

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs, binlerce can aldı.
Dünya genelinde ölümcül virüse karşı mücadele sürerken, ölü sayısı da artarak devam ediyor.
ÇİN YARDIMLARI KESTİ
Kendi vatandaşlarının hastalıktan korunması için elinden geleni yapan Pekin yönetimi, Uygur Türklerini açlığa mahkum etti.
İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLECEK
Uygur Türklerine yardım gitmesine izin vermeyen Çinliler, insanları zor duruma düşürdü.
Bölgede yaşayan bir adam, çektiği videoda açlıktan kendisini yerden yere vurdu.
Çocuklarının da aç kaldığını söyleyen babanın acı anları, yürekleri cız ettirdi.
Çin yönetiminden yardım alamayan Uygur Türkü babanın isyanı VİDEO