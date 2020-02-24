Çin, Uygur Türklerine yardımları kesti

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Fındık, tedavi için Ankara'ya götürüldü

Tokat'ta, Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan sosyal medyada da yoğun ilgi gören ve sonrasında da hastalanan 'Fındık' adlı köpek, Ankara'da tedavi olacak.