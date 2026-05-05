Çin ve Vietnam menşeli dokuma branda ithalatı soruşturma

Türk üreticiler için haksız rekabet oluşturan Çin ve Vietnam ürünlerine bir soruşturma daha açıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre konuya ilişkin başvuru, yerli üreticilerden geldi.

DOKUMA BRANDA ÜRETİCİLERİ İTHALATIN DENETLENMESİNİ İSTİYOR

Bu kapsamda, Çin ve Vietnam menşeli "plastik ve mamulleri" başlığı altında sınıflandırılan "polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)" ürününe yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturmasının usul ve esasları belirlendi.

GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURULMASI AÇILDI

Yapılan inceleme sonucu, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.