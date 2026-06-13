Çin: Yabancı ülkeler, Çin karasularını izlemek için casus kaplumbağalar kullanıyor

Orta Asya'da Çin'in kıyı bölgeleri, uzun yıllardır bölge ülkeleri için tartışma konusu olmuştu.

Zaman zaman bölgede anlaşmazlıklar ve sözlü polemikler yaşanmış, casusluk iddiaları gündeme gelmişti.

The Guardian gazetesi, Çin'in, yabancı istihbarat servislerinin casus kaplumbağalar kullanarak ülkenin kıyı bölgelerine ilişkin veri topladığını öne sürdüğüne dair bir haber yayımladı.

YENİLİKÇİ YÖNTEM

Habere göre Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, yabancı casusluk ve istihbarat teşkilatlarının, sensörlerle donatılmış "casus" hayvanların kullanımı da dahil olmak üzere, ülkenin kara sularını izlemek için yenilikçi yöntemlere başvurduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı kuruluşların "çeşitli yeni casusluk cihazları" aracılığıyla hassas veriler topladığını, bu verilerden su altı haritaları oluşturduğunu ve bunun ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

CASUS DENİZ KAPLUMBAĞALARI VE CASUS BALIKLAR

Paylaşımda ayrıca, Çin'i çevreleyen denizlerde sessiz bir görünmez gizli savaşın sürdüğü ifade edildi.

Bakanlığa göre kullanılan yöntemler arasında, Çin sularında sensörlerle donatılmış halde bulunan casus deniz kaplumbağaları ve casus balıklar gibi büyük deniz hayvanları da yer aldı.

HAYVANLAR VERİLERİ YURT DIŞINA İLETİYOR

Açıklamada, söz konusu hayvanların su sıcaklığı, tuzluluk ve okyanus akıntıları gibi deniz ortamına ilişkin verileri gerçek zamanlı olarak topladığı ve bu verileri uydu aracılığıyla yurt dışına ilettiği belirtildi.

Ancak hayvanların nerede tespit edildiğine veya kimler tarafından donatıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

BU AÇIKLAMALAR İLK DEĞİL

Deniz hayvanlarının istihbarat faaliyetlerinde kullanıldığına yönelik açıklamalar yeni değil.

İngiliz istihbaratı, 2023 yılında Rusya'nın, Ukrayna'nın işgal altındaki Kırım Yarımadası'nda bulunan Sivastopol Karadeniz Filosu Üssü'nün güvenliğini artırmak amacıyla eğitilmiş yunuslar kullandığını duyurmuştu.

ŞİŞE BURUNLU YUNUSLAR DÜŞMAN DALGIÇLARINA KARŞI KULLANILMAK ÜZERE EĞİTİLDİ

İngiliz Savunma İstihbaratı'nın raporunda, Rusya'nın limandaki yüzer kafeslerde tuttuğu şişe burunlu yunusları düşman dalgıçlarına karşı kullanmak üzere eğittiği kaydedilmişti.

Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı ayrıca, yurt dışındaki bir deniz araştırma enstitüsü tarafından konuşlandırıldığı belirtilen ve Çin denizaltılarının akustik izlerini gerçek zamanlı olarak takip etmeye imkan sağlayan meteorolojik sensör paketleriyle donatılmış şamandıralar tespit ettiklerini açıkladı.

GEMİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ AKTARIYOR

Bakanlık, dalga hareketi ve güneş enerjisiyle çalışan yeni bir tür "dalga planörüne" de dikkat çekti.

Açıklamada, bu araçların yabancı aktörler tarafından askeri amaçlı deniz çevresi verileri ile gemi faaliyetlerine ilişkin bilgilerin aktarılmasında kullanıldığı belirtildi.