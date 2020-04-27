Çin, yeni Mars görevinin ismini açıkladı

NASA'nın yeni Mars programının ardından bir hamle de Çin'den geldi. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), birkaç ay içerisinde Mars'a araç göndermek için çalışmalara hız kazandırdı.

Geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, Çin'in gerçekleştireceği ilk Mars görevinin adı 'Tianwen 1' olarak açıklandı.

''Göksel hakikat arayışı'' anlamına gelen Tianwen’in, Çin’in önemli şairlerinden Qu Yuan’ın eserinden alındığı aktarıldı.

Mars’a inecek uzay aracına yönelik ilk testi geçen yıl kasım ayında gerçekleştiren Çin, kızıl gezegene insansız keşif görevi gerçekleştirecek ülkeler arasında yer alıyor.

MARS HAKKINDA BİLGİ TOPLANACAK

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin aktardığına göre, araştırmada Mars’ın toprak özellikleri, jeolojik yapısı, çevre ve atmosferi incelenecek.

Araştırmada bir uydunun, gezegenin yüzeyine inecek bir aracın, güneş panelleri ve 13 bilimsel alet taşıyan 6 tekerlekli yüzey aracının yer aldığı aktarıldı.

Son yıllarda uzay çalışmalarında hep geriden gelen Çin, uzay araştırmalarına ve eğitimine milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Mars görevine ek olarak, Çin'in aktif biçimde Ay araştırmalarına da yöneldiği belirtiliyor.

Chang’e-4 Ay araştırmasının geçen yıl Ay’ın en uzak kısmına başarıyla inmesi Çin’in uzay programı açısından büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor. Ülkede şimdi, Ay'a insan göndermenin planları yapılıyor.